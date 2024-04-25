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Еще одна страна Европы намерена возвращать военнообязанных украинцев на родину

Литва собирается возвращать военнообязанных украинцев на родину

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Литва собирается принять меры по возвращению подлежащих мобилизации военнообязанных украинцев на родину. Об этом заявил глава Минобороны республики Лауринас Касчюнас, сообщает ТАСС.

По его словам, Украина испытывает критическую нехватку мобилизационного резерва, граждан призывного возраста, которые покинули страну.

«Направление [по их возврату на Украину] выбрано правильное», — сказал министр.

То, что выехавшие за рубеж украинцы не принимают участие в боевых действиях, по его мнению, «несправедливо по отношению к тем, кто воюет за свое государство».

Касчюнас обратил внимание, что в Литве есть такие люди, но их не так много.

«Есть определенная часть, но она небольшая», — заявил он.

Он утвреждает, что это 10-15 тыс. человек. Всего с начала конфликта Литва приняла 85,7 тыс. беженцев с Украины.

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна намерена оказать помощь Украине в возвращении мужчин призывного возраста.

Ранее украинский военный сбежал в Россию и дал совет сослуживцам.

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