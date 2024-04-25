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Пентагон опроверг отправку военных советников США на линию фронта на Украину

Райдер: военных советников США при отправке на Украину не будет у линии фронта

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Andrew Harnik/AP

В американском минобороны гарантируют, что дополнительное число военных советников в случае переброски на Украину не будет размещено у линии фронта. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер, передает ТАСС.

«Прежде всего я хотел бы уточнить, что вопрос об отправке дополнительных советников еще рассматривается, решение не принято», — отметил генерал.

Он уточнил несколько «ключевых моментов». Райдер не исключил, что небольшое число советников может работать в посольстве, но никак не у линии фронта.

«Соединенные Штаты не намерены вести боевые действия на территории Украины», — резюмировал пресс-секретарь.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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Операция на Украине
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