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Власти США назвали приоритет в вопросе оружейных поставок Киеву

Белый дом назвал средства ПВО приоритетом в вопросе оборонных поставок Украине

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Shizuo Kambayashi/AP

Средства противовоздушной обороны (ПВО) занимают центральное место в вопросе оборонных поставок США Украине. С таким заявлением выступил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, чьи слова приводит РИА Новости.

«ПВО остается высокоприоритетной для украинцев», — сказал он.

Анонсируя дальнейшие планы по отправке оружия Украине, Кирби особо выделил ПВО дальнего, среднего и ближнего радиуса действия. При этом чиновник согласился с тем, что профицита означенных систем в настоящее время не наблюдается.

«Их немного как в нашем распоряжении, так и в распоряжении стран, которые их приобретали», — пояснил представитель Белого дома.

По словам Кирби, Соединенные Штаты хорошо осведомлены, насколько эффективные результаты демонстрируют системы ПВО Patriot на поле боя.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Украина пока не получит дополнительных систем ПВО. Странам Евросоюза не удалось договориться о выделении зенитных ракетных комплексов Киеву, однако, по данным Bloomberg, на США по вопросу поставок давит канцлер Германии Олаф Шольц. Сколько ЗРК Patriot нужно Киеву для создания эффективной системы зенитного ракетного прикрытия и почему Зеленский запутался в терминологии — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Запорожье рассказали о судьбе обещанных Киеву ЗРК Patriot.

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