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Лукашенко назвал страну, которая готовит запрещенный в РФ «Русский добровольческий корпус»*

Лукашенко: запрещенный в РФ «Русский добровольческий корпус» готовят США

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Kremlin Pool/Global Look Press

Националистический батальон «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) готовят Соединенные Штаты Америки. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого передает ТАСС.

«Отслеживаем, как по ту сторону границы американцы готовят «белорусскую освободительную армию», основу которой должны составить так называемый полк Калиновского и другие добровольческие формирования», — сказал Лукашенко, подчеркнув, что это в том числе это «Русский добровольческий корпус» и «Белорусский добровольческий корпус».

Также Александр Лукашенко заявил, что страны Запада превратили Украину в «наркомана», которого держат на коротком поводке, обещая новые вооружения и финансирование.

Белорусский лидер отметил, что Украина может прекратить свое существование в условиях отсутствия переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Он подчеркнул, что для Украины на данном этапе настал момент для переговоров, в условиях, когда Запад настаивает на недопустимости победы РФ, можно «сыграть вничью».

Ранее Лукашенко обвинил Запад в забрасывании диверсантов в Белоруссию.

*  признан в РФ террористической организацией
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