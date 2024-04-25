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Военный эксперт рассказал о провальной попытке ВСУ прорвать оборону под Тернами

Марочко заявил, что ВСУ провалили штурм обороны ВС России под Тернами

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Алексей Майшев/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) даже при поддержке нацбатальонов не смогли прорвать оборону российских войск под селом Терны в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По словам специалиста, командование ВСУ регулярно пытается выровнять ситуацию на фронте, предпринимая контратаки. Одним из направлений подобных операций стали Терны. При этом, как отметил Марочко, на поддержку солдатам направили националистические подразделения.

«Несмотря на все прилагаемые усилия, положительных результатов украинским боевикам достичь не удалось. Прорыва наших оборонительных порядков не допущено», — подытожил военный эксперт.

До этого в пророссийском подполье рассказали, что многие жители Херсона, которые раньше поддерживали Украину, теперь хотят вернуться в Российскую Федерацию, хотя при России были ярыми сторонниками Киева и «ждунами».

Ранее в Британии заявили, что американские деньги не помогут Киеву вернуть территории.

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