Российский военный рассказал о трехдневной охоте за танком Abrams

Российские военные, которым удалось при помощи дрона «Ланцет» подбить танк Abrams американского производства в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, выслеживали машину в течение трех дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Abrams мы выслеживали три дня. <...> Приходилось очень много летать, наблюдать. Abrams никогда не находился на одном месте, постоянно менял огневые позиции или выезжал в тыловой район на дозаправку», — рассказал командир взвода с позывным «Игла».

Отмечается, что все это время расчет вел разведку: российские военные изучали порядок работы экипажа танка, воздушную обстановку и ситуацию с электронными средствами противовоздушной обороны (ПВО). В итоге им удалось подбить Abrams, хотя работа «была долгой и кропотливой».

20 апреля газета New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в США сообщила, что за последние два месяца вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли пять из 31 американского танка Abrams.

Ранее российские военные уничтожили американскую Bradley на Артемовском направлении.