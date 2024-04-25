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В Минобороны РФ заявили об охоте дронов ВСУ «Баба-Яга» за российскими орудиями «Мста-С»

Минобороны: ВСУ при помощи дронов «Баба-Яга» ведут охоту за российскими «Мста-С»

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Russian Defense Ministry Press Service photo via AP

Украинские войска при помощи беспилотных летательных аппаратов «Бага-Яга» на Южно-Донецком направлении ведут охоту за самоходной гаубицей «Мста-С». Об этом со ссылкой на министерство обороны России сообщает ТАСС.

По информации, предоставленной военном ведомством, 152-миллиметровые самоходных гаубицы «Мста-С» артиллерии 36-й общевойсковой армии группировки российских войск «Восток» наносят мощные удары по позициям противника.

Расчеты самоходных гаубиц всегда тщательно маскируют орудия, так как они являются лакомой целью для Вооруженных сил Украины (ВСУ). За «Мстой-С» охотятся украинские дроны типа «Баба-Яга», которые несут на себе несколько мин. Для борьбы с беспилотниками применяются противодронные ружья и используются специальные «обвесы» в виде сеток на башне орудия.

До этого сообщалось, что украинский дрон «Баба-Яга» был найден при обыске в офисе одной из московских фирм.

Ранее эксперт объяснил, какова польза для ВС РФ от изучения дрона ВСУ «Баба-Яга».

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