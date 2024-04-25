Зеленский призвал Запад направить авиацию на Украину

Авиация западных стран должна участвовать в конфликте на Украине и помогать ВСУ так же, как помогала Израилю во время атаки Ирана 14 апреля. С таким заявлением выступил президент страны Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

«Если мы хотим быть настоящими союзниками, Украина и западные страны, они должны показывать то же самое на нашей территории», – сказал украинский лидер, отвечая на вопрос, хотел бы он, чтобы помогавшие Израилю самолеты действовали на Украине.

До этого норвежский министр иностранных дел Эспен Барт Эйде заявил, что его страна собирается передать украинским войскам истребители F-16, оборудованные новейшим вооружением.

До этого премьер-министр Бельгии Александр де Кроо рассказал, что королевство может поставить самолеты F-16 Украине не ранее 2025 года.

24 марта Минобороны РФ сообщило, что российские военные ударили по украинскому аэродрому Мартыновка в Николаевской области и уничтожили два самолета Су-24, ранее атаковавшие Севастополь.

Ранее в ВСУ назвали F-16 неподходящими для Украины.