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Министр обороны ФРГ заявил о больших объемах производства оружия в России

Писториус: Россия производит оружия больше, чем нужно для СВО

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Liesa Johannssen/Reuters

Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в России уже производится больше оружия и боеприпасов, чем это необходимо для ведения боевых действий на Украине. Об этом сообщает телеканал ARD.

Отвечая на вопрос журналистов, разделяет ли он мнение прибалтийских государств о том, что Москва через несколько лет якобы может быть готова к нападению на территории стран НАТО, министр обороны Германии сказал, что «не смотрит в магический кристалл, чтобы предсказывать будущее». При этом Писториус, ссылаясь на военных экспертов и специалистов по вооружениям, заявил, что Россия в настоящее время наращивает производство вооружений. Российская военная экономика упорядочена, и большая часть того, что ею сейчас производится, уже не идет на фронт, а поступает на склады.

Писториус выразил мнение, что в случае эскалации будет затронута не только Германия, а весь Североатлантический альянс. Поэтому необходимо соответствующим образом оснастить европейские армии.

До этого Германия призвала НАТО к немедленным действиям по укреплению ПВО Украины.

Ранее министр обороны Германии предупредил о нехватке средств на перевооружение армии.

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