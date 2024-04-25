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США заявили об отражении ракетной атаки хуситов в Аденском заливе

СЕНТКОМ: противокорабельная ракета хуситов уничтожена в Аденском заливе

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Global Look Press

В Аденском заливе силами международной коалиции успешно сбита противокорабельная баллистическая ракета, запущенная хуситами. Об этом со ссылкой на Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщает ТАСС.

Ракета была уничтожена одним из военных кораблей коалиции. Предполагается, что она была нацелена на принадлежащий компании Maersk контейнеровоз Yorktown.

Кроме того, СЕНТКОМ сообщило об уничтожении над контролируемыми хуситами районами Йемена четырех беспилотников.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ранее представитель хуситов заявил об атаке на эсминец ВМС США.

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Удары США по хуситам
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