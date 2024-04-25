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В Щелково возбудили дело в отношении ударившего ребенка воспитателя

Следком возбудил в Щелково дело против ударившего ребенка воспитателя детсада

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В Щелково в отношении воспитателя детского сада, ударившего ребенка, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что воспитатель во время прогулки детей нанесла удар одному из них. В другой день она грубо оттащила за руку девочку.

По факту случившегося следственный отдел по городу Щелково возбудил уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

В настоящее время проводится выяснение всех обстоятельств преступления. Будут осуществлены проведение осмотра места происшествия, допросы, изъятие должностных инструкций, а также иные необходимые следственные действия.

До этого сообщалось, что воспитательница подмосковного детсада избила ребенка на прогулке.

Ранее в Поволжье воспитательница детсада подвесила девочку на забор.

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