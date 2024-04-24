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Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра обороны

ТАСС: Шойгу отстранил арестованного Иванова от должности замглавы Минобороны

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Надежда Чичерова/ РИА Новости

Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу своим приказом отстранил Тимура Иванова от должности заместителя министра. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в военном ведомстве.

24 апреля Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в органах следствия написал, что Тимур Иванов, по некоторым данным, получил «космическую сумму взятки» от строительных компаний за то, чтобы они получали подряды от министерства обороны.

Накануне вечером Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Позднее Басманный районный суд Москвы арестовал его до 23 июня, защита собирается обжаловать это решение. Известно, что Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что для замминистра обороны Иванова подберут сокамерников.

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