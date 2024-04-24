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В ДНР считают, что дальнобойные ATACMS не помогут ВСУ

Советник Пушилина заявил, что российская ПВО уже умеет сбивать ракеты ATACMS

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U.S. Department of Defense

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уже умеют сбивать ракеты ATACMS, которые были переданы Украине в рамках нового военного пакета помощи от Соединенных Штатов. Об этом РИА Новости заявил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

«Наша ПВО уже сталкивалась с этими целями, успешный опыт уничтожения ракет ATACMS есть. Но всерьез ситуацию на фронте они вряд ли изменят, они успешно уничтожались ранее <…> Скажу больше — у наших сил ПВО уже появился опыт уничтожения практических всех имеющихся на вооружении у НАТО ракет, в том числе Storm Shadow и, как уже сказал, ATACMS», — заявил Гагин.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Советник главы ДНР также отметил, что в целом новый пакет военной помощи США не способен кардинально изменить ситуацию на поле боя, а только отсрочит неизбежное поражение Вооруженных сил Украины.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что кредитный транш в размере $60 млрд военной помощи Соединенных Штатов для Украины не изменит ситуацию на фронте.

Ранее в сенате США раскрыли, как задержка помощи отразилась на Украине.

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Операция на Украине
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