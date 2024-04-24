Лукашенко оценил новый военный транш США для Украины

Кредитный транш в размере $60 млрд военной помощи Соединенных Штатов для Украины не изменят ситуацию на фронте. Об этом информационному агентству »БелТА» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Это единое мнение всех в Америке: они потихоньку эту нагрузку кладут на Евросоюз и НАТО, чтобы Россию сдерживать и утопить, чтобы разобраться с Китаем отдельно. Вот в чем смысл. Поэтому они будут давать немножко денег, пока все более-менее здоровые украинцы не разбегутся или не погибнут», — считает Лукашенко.

Белорусский президент указал на то, что само по себе выделение денег не является решением вопроса — эту сумму необходимо будет освоить, и, как пояснил белорусский президент, по большей части новый военный кредит Украине будет освоен в США.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя одобрение Сенатом США пакета помощи Украине, заявил, что очередные поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя в пользу Киева.

Ранее в сенате США раскрыли, как задержка помощи отразилась на Украине.