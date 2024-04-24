Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы возможные сроки активизации ВСУ на Купянском направлении

Марочко: ВСУ могут активизировать действия на Купянском направлении в конце мая

close
100%
Сергей Аверин/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут активизировать боевые действия на Купянском направлении. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, слова которого передает ТАСС.

По его словам, активизация возможна в конце мая или в начале июня. Марочко добавил, что это может произойти ввиду хороших условий логистики для украинских боевиков. Также он считает, что к концу мая — началу июня ожидается получение Украиной нового пакета помощи. Он заявил, что Киеву придется показать, что эти средства были выделены не напрасно.

Днем 24 апреля заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ, получив дальнобойное вооружение, будут применять его против мирного населения, потому что ситуацию на поле боя изменить уже не смогут.

В этот же день издание Foreign Policy писало, что странам-союзникам Соединенных Штатов становится все сложнее доверять Вашингтону из-за задержек с выделением помощи Украине.

Ранее Николай Патрушев объяснил, почему прозападные страны боятся признать правоту РФ по Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами