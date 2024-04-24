Названы возможные сроки активизации ВСУ на Купянском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут активизировать боевые действия на Купянском направлении. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, слова которого передает ТАСС.

По его словам, активизация возможна в конце мая или в начале июня. Марочко добавил, что это может произойти ввиду хороших условий логистики для украинских боевиков. Также он считает, что к концу мая — началу июня ожидается получение Украиной нового пакета помощи. Он заявил, что Киеву придется показать, что эти средства были выделены не напрасно.

Днем 24 апреля заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ, получив дальнобойное вооружение, будут применять его против мирного населения, потому что ситуацию на поле боя изменить уже не смогут.

В этот же день издание Foreign Policy писало, что странам-союзникам Соединенных Штатов становится все сложнее доверять Вашингтону из-за задержек с выделением помощи Украине.

Ранее Николай Патрушев объяснил, почему прозападные страны боятся признать правоту РФ по Украине.