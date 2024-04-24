«Талибан»* планирует создать спецподразделение по борьбе с ИГИЛ**

Лидер движения «Талибан» (организация запрещена в России) Хайбатулла Ахундзада приказал создать в Афганистане специальное подразделение для борьбы с «Исламским государством» (организация запрещена в России) (ИГИЛ) и другими группировками. Об этом сообщает Afghanistan International.

По данным издания, спецподразделение сформируют из безработных талибов, которым дадут современное вооружение. Боевики будут проводить операции против ИГИЛ на основании полученных талибами разведданных.

Министерство внутренних дел Афганистана потребовало, чтобы власти провинций подготовили списки безработных талибов.

Издание отмечает, что данная инициатива объясняется обеспокоенностью лидеров талибов присоединением безработных жителей страны к ИГИЛ и другим террористическим группировкам.

В августе 2021 года исламистское радикальное религиозно-политическое движение «Талибан» активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа талибы вошли в Кабул и на следующий день объявили об окончании войны. В ночь на 31 августа американские военные покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

Ранее в Кремле рассказали о работе над исключением «Талибана» из списка террористов.