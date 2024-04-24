Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Талибан»* планирует создать спецподразделение по борьбе с ИГИЛ**

Лидер «Талибана» Ахундзада приказал создать спецподразделение по борьбе с ИГИЛ

close
100%
Ali Khara/Reuters

Лидер движения «Талибан» (организация запрещена в России) Хайбатулла Ахундзада приказал создать в Афганистане специальное подразделение для борьбы с «Исламским государством» (организация запрещена в России) (ИГИЛ) и другими группировками. Об этом сообщает Afghanistan International.

По данным издания, спецподразделение сформируют из безработных талибов, которым дадут современное вооружение. Боевики будут проводить операции против ИГИЛ на основании полученных талибами разведданных.

Министерство внутренних дел Афганистана потребовало, чтобы власти провинций подготовили списки безработных талибов.

Издание отмечает, что данная инициатива объясняется обеспокоенностью лидеров талибов присоединением безработных жителей страны к ИГИЛ и другим террористическим группировкам.

В августе 2021 года исламистское радикальное религиозно-политическое движение «Талибан» активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа талибы вошли в Кабул и на следующий день объявили об окончании войны. В ночь на 31 августа американские военные покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

Ранее в Кремле рассказали о работе над исключением «Талибана» из списка террористов.

*   организация запрещена в России
**   организация запрещена в России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами