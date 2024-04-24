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В Минобороны заявили о полном истощении Украины

Алаудинов: ВСУ начнут бить по гражданским, не сумев изменить ситуацию на фронте

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ), получив дальнобойное вооружение, будут применять его против мирного населения, потому что ситуацию на поле боя изменить уже не смогут. Такое мнение высказал заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире Первого канала.

Алаудинов считает, что украинские военные попытаются совершить совершение террористические акты, чтобы воздействовать на людей.

Он добавил, что Украина полностью истощилась во всех направлениях, в том числе касательно человеческого ресурса, и нуждается в финансовой помощи для того, чтобы существовать как государство.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что украинские военные изношены после нескольких месяцев непрерывных боевых действий, Киеву не хватает людей на их замену.

24 апреля сенат конгресса США одобрил пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню и конфискации российских замороженных активов в США. Пакет помощи союзникам рассчитан на $95 млрд. Из них почти $61 млрд будут предоставлены Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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