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Адвокат опроверг информацию об обвинениях замминистра обороны в госизмене

Адвокат: Тимура Иванова обвиняют только в получении взятки, но не в госизмене

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Кирилл Брага/РИА Новости

Заместителя министра обороны Тимура Иванова не обвиняли в государственной измене, заявил адвокат арестованного Мурад Мусаев. Его слова передает РИА Новости.

Он пояснил, что Иванова обвиняют только в получении взятки, но не в госизмене.

«Других комментариев в настоящее время не даем, исходя из соображений адвокатской тайны», — добавил адвокат.

Сам Иванов отверг обвинения в получении взятки. Его адвокат заявил, что в деле Тимура Иванова отсутствует факт передачи ему каких-либо средств. Более того, в настоящее время деньги как предмет взятки в расследовании в принципе не фигурируют.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал до 23 июня 2024 года замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере. Следствие полагает, что Иванов сговорился с третьими лицами для получения крупной взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Ранее стало известно, в каком доме мог жить Тимур Иванов в Москве.

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