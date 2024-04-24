Экс-спикер Рады раскритиковал украинский закон о мобилизации

Бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подверг критике новый закон о мобилизации. Свое мнение он выразил в личном Telegram-канале.

Он считает, что закон уже успел навредить экономике Украины. По его словам, граждане страны массово начали переоформлять свои автомобили, отметив, что новый закон является «позорным».

Разумков подчеркнул, что мужчины призывного возраста начали увольняться с работы, чтобы прямо с предприятий их не забрали в военкомат.

«Такие непрофессиональные решения заведут экономику в минус», — заявил он.

До этого Разумков сказал, что приостановка предоставления консульских услуг украинским гражданам призывного возраста, проживающим за рубежом, может привести к утрате целого поколения, которые из-за этого могут приобрести гражданство других стран.

22 апреля Владимир Зеленский заявил, что украинской молодежи следует участвовать в боевых действиях, поскольку она лучше разбирается в современных технологиях.

Ранее сообщалось, что из-за украинской мобилизации в Польше может сгнить клубника.