На Украине суды впервые приговорили военных за отказы выполнять приказы

Украинские суды начали выносить приговоры военным, которые отказывались выполнять приказы командования. Об этом сообщил Telegram-канал «Страна».

В реестре судебных решений появилось семь записей о таких приговорах. Например, двух морпехов, которые отказались форсировать Днепр и закрепиться в Крынках в ноябре 2023 года, приговорили к пяти годам лишения свободы.

Также приговор по этому делу получил морпех из Винницкой области. Гранатометчику приказали заменить личный состав бригады в Крынках, удерживать позиции и не допустить прорыв российских военных, но тот публично отказался выполнить приказ. Мужчину приговорили к двум годам заключения.

До этого в Польше украинское консульство прекратило оказывать услуги гражданам Украины призывного возраста, которые находятся на территории страны. Речь идет о выдаче зарубежных паспортов, продление их срока, установление отцовства и другие. На Украине к призывному возрасту относят мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее на Украине инвалид фиктивно вышла замуж за военнообязанного и пошла под суд.