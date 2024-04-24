115-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) «развалилось» на восточном фронте за последние несколько недель, это уже второе подразделение, с которым подобное случилось. Об этом пишет Forbes.

Издание цитирует командира 47-й бригады ВСУ Николая Мельника. Он сообщил, что 115-я должна была занять место его подразделения, но «что-то пошло не так» и часть военнослужащих попросту сбежали.

67-я механизированная бригада стала первым подразделением, потерпевшим неудачу. Она находилась в районе Часова Яра, пока внутри ее командного состава не начались разногласия, пишет автор статьи.

Также издание отмечает, что новое вооружение для ВСУ на миллиарды долларов уже в пути, но это оружие не сыграет особой роли, если нет хорошо организованных и отдохнувших военных, которые могли бы его использовать.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных военных ВСУ в мирную жизнь.