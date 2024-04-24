В Липецкой области дрон упал в промзону. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов в 4:58 по мск.

При атаке беспилотника никто не пострадал. В регионе введен режим опасности атаки БПЛА.

До этого в Липецкой области ввели режим воздушной опасности.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

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