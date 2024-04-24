КНР показала кадры запуска баллистической ракеты перед визитом Блинкена

Первая публикация кадров с запуска китайской твердотопливной баллистической ракеты JL-2 произошла накануне визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Шанхай. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Визит Блинкена в Китай продлится с 24 по 26 апреля.

Видео запуска ракеты, способной нести ядерную боеголовку, с китайской подводной лодки, было формально приурочено к 75-й годовщине ВМС Китая. Отмечается, что эти кадры демонстрируют способность Китая нанести так называемый «второй удар» после возможной атаки КНР ядерным оружием другой страны.

До этого сообщалось, что в ходе поездки в Шанхай Блинкен пригрозит Китаю санкциями за поддержку ВПК России. Высказывались предположения об угрозах санкций в отношении китайских банков.

23 апреля в Госдепе заявили, что в ходе поездки в Китай Блинкен проведет с первыми лицами этой страны «откровенный разговор» о поддержке России и Тайване.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.