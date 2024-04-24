В Воронежской области сбили четвертый за ночь дрон, загорелся частный дом

Четвертый сбитый в Воронежской области за ночь украинский беспилотник упал в пригороде Воронежа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев в 3:39 по мск.

В результате падения дрона самолетного типа загорелся частный дом. Пожар был локализован по прибытии оперативных служб.

До этого сообщалось о сбитом на подлете к Воронежу дроне самолетного типа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите 50 аэропортов РФ от атак беспилотников.