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В Харькове перебили газопровод

Глава Харькова Терехов: в результате ударов в городе перебит газопровод

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Максим Богодвид/РИА Новости

Глава городской администрации Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате ударов со стороны Российской Федерации в городе был перебит газопровод. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

По словам Терехова, российская сторона нанесла удары по жилому кварталу в центре Харькова. Возле жилого дома взорвались две ракеты С-300.

Он добавил, что утром планируется начать восстанавливать газ.

До этого глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что объект телевизионной инфраструктуры получил повреждение в Харькове.

Также координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские Вооруженные силы поразили в Харькове телевизионную вышку.

По словам Лебедева, ВС РФ нанесли удар около 16:36 мск, срезав около трети вышки, находившейся на улице Деревянко.

Лебедев добавил, что в настоящее время харьковские системы ПВО способны работать только на минимальном расстоянии и не имеют связи друг с другом.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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