Зеленский ожидает от Дании помощи в поиске дополнительных систем ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с датским министром промышленности Мортеном Бедсковым выразил надежду на помощь Дании в поиске дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО). Украинский лидер написал об этом в своем Telegram-канале.

«Рассчитываем на помощь Дании в поиске дополнительных систем ПВО», — сообщил глава государства.

По словам Зеленского, означенные системы пойдут конкретно на защиту Николаевской области Украины.

Он также отметил, что в рамках переговоров стороны уделили особое внимание перспективам привлечения новых инвестиций и расширения датского бизнеса на территории республики.

«Я благодарю правительство и народ Дании за поддержку Украины», — подытожил Зеленский.

Перед этим министерство экономики Украины сообщило, что Киев рассчитывает получить от Копенгагена €380 млн на восстановление критической инфраструктуры, использующей возобновляемую энергетику.

Ранее Дания выделила Украине почти $6 млн на восстановление энергетической инфраструктуры.