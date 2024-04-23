В союзе староверов рассказали об отношении папы Римского к поставкам оружия Киеву

Глава Римско-католической церкви папа Франциск I осудил новые поставки вооружений на Украину, которые только нагнетают конфликт. Об этом заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий общение с понтификом, сообщает РИА Новости.

«Папа Римский, как и всегда, сейчас осуждает новые поставки вооружения, считая, что любое новое вооружение только эскалируют ситуацию», – передал мнение Франциска Севастьянов, отметив, что победитель должен определяться не на полях сражений, а за столом переговоров.

Глава союза также добавил, что папа осуждает любую насильственную мобилизацию, считая ее пережитком прошлого.

До этого папа Римский Франциск в очередной раз призвал Москву и Киев сесть за стол переговоров. Также понтифик заявил о необходимости обмена пленными по формуле «всех на всех».

Президент Украины Зеленский назвал «странными» слова папы Римского о переговорах с Россией.

Ранее папа Римский Франциск I призвал Иран и Израиль к миру.