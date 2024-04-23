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В Днепре сообщили о взрывах

«Общественное»: в городе Днепре прогремели взрывы

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РИА Новости

В городе Днепре (бывший Днепропетровск) на юго-востоке Украины произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

При этом других подробностей издание не привело. Сейчас в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

До этого в Харькове уничтожили телебашню высотой 250 метров, сообщал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, в городе и ближайших окрестностях все еще нет цифрового телевидения.

Он заявил, что в телебашню попала ракета. 250-метровая вышка была поражена на высоте 140 метров 22 апреля, к следующему дню она полностью разрушилась. Повреждены технические сооружения и телевизионное оборудование. Синегубов уточнил, что кабельное ТВ, интернет и мобильная связь все еще работают в городе.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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