Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны опубликовало кадры эвакуации трофейного танка Leopard

Минобороны опубликовало видео транспортировки и ремонта трофейного танка Leopard

close
100%
Global Look Press

Минобороны РФ опубликовало кадры транспортировки трофейного танка Leopard. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.

Отмечается, что танк вывозили с поля боя в два этапа. Сначала была проведена инженерная разведка района для обеспечения безопасности личного состава и техники. Затем машину вывезли и доставили ремонтное подразделение.

«Ремонтниками в течение короткого времени будут заменены гусеничные ленты и некоторые элементы электропроводки танка, после чего будет принято решение на его дальнейшую транспортировку», — пояснили в ведомстве.

До этого ТАСС сообщал, что в Новомихайловке российские войска захватили трофейное оружие украинских войск производства НАТО. Среди прочего в руках российских военных оказались противотанковые ракетные комплексы Jаvelin, американский пулемет калибра 7,62, пулемет турецкого производства Canik и гранатомет шведского производства Carl Gustaf.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами