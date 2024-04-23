Минобороны опубликовало кадры эвакуации трофейного танка Leopard

Минобороны РФ опубликовало кадры транспортировки трофейного танка Leopard. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.

Отмечается, что танк вывозили с поля боя в два этапа. Сначала была проведена инженерная разведка района для обеспечения безопасности личного состава и техники. Затем машину вывезли и доставили ремонтное подразделение.

«Ремонтниками в течение короткого времени будут заменены гусеничные ленты и некоторые элементы электропроводки танка, после чего будет принято решение на его дальнейшую транспортировку», — пояснили в ведомстве.

До этого ТАСС сообщал, что в Новомихайловке российские войска захватили трофейное оружие украинских войск производства НАТО. Среди прочего в руках российских военных оказались противотанковые ракетные комплексы Jаvelin, американский пулемет калибра 7,62, пулемет турецкого производства Canik и гранатомет шведского производства Carl Gustaf.

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