По мнению бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, после завершения специальной военной операции (СВО) Одесса окажется под контролем России. Он об этом заявил в ходе выступления на YouTube-канале Dialogue Works.

Джонсон резюмировал: «Они захватят Одессу. Я уверен в этом».

Джонсон отметил, что Одесса всегда имела русские корни, несмотря на попытки Киева стереть русское наследие из города. Эксперт также предположил, что конфликт на Украине завершится к концу лета 2024 года, так как у ВСУ не будет достаточно сил и ресурсов для продолжения военных действий.

До этого полковник Лоуренс Уилкерсон также предостерег Украину о возможной потере контроля над Одессой, отметив, что это даст России доступ к одному из лучших портов в Черном море, что станет стратегическим преимуществом в отношениях с НАТО.

21 апреля стало известно, что в порту под Одессой третий день тушат пожар. 21 апреля глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что российские военные провели точечный обстрел объекта портовой логистики в Одесской области.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.