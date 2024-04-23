ВСУ провели 17 атак на населенные пункты ДНР за сутки

Украинские Вооруженные силы за последние сутки провели 17 атак населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР). Они выпустили 52 боеприпаса, сообщает ТАСС.

«17 фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины. — «Газета.Ru») зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Всего выпущено 52 единицы различных боеприпасов», — следует из сообщения.

При этом отмечается, что в результате пострадал один мирный житель и повреждены два дома.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино кассетными снарядами. Также Старовойт заявил, что из Теткино выехали две трети жителей.

Кассетные боеприпасы — боеприпасы, которые при разрыве высвобождают суббоеприпасы меньшего размера. Если последние не детонируют в момент применения, впоследствии они могут представлять опасность для мирного населения. Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам в мае 2008 года. США, Россия и КНР не подписали конвенцию.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.