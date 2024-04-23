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ВСУ провели 17 атак на населенные пункты ДНР за сутки

ВСУ за сутки выпустили 52 боеприпаса по населенным пунктам ДНР

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Украинские Вооруженные силы за последние сутки провели 17 атак населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР). Они выпустили 52 боеприпаса, сообщает ТАСС.

«17 фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины. — «Газета.Ru») зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Всего выпущено 52 единицы различных боеприпасов», — следует из сообщения.

При этом отмечается, что в результате пострадал один мирный житель и повреждены два дома.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино кассетными снарядами. Также Старовойт заявил, что из Теткино выехали две трети жителей.

Кассетные боеприпасы — боеприпасы, которые при разрыве высвобождают суббоеприпасы меньшего размера. Если последние не детонируют в момент применения, впоследствии они могут представлять опасность для мирного населения. Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам в мае 2008 года. США, Россия и КНР не подписали конвенцию.

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