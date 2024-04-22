Отставной генерал ВСУ признал потерю лучших украинских военных в Артемовске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли своих самых мотивированных солдат и офицеров во время сражения за Артемовск. Об этом заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире украинского телеканала «Прямой».

«Мы в Бахмуте потеряли лучших из лучших», — отметил Кривонос.

По его словам, на поле боя остались лучшие из лучших. Кривонос подчеркнул, что ВС России сейчас своих профессионалов правильно и активно использует.

По мнению отставного генерала, перебрасывание военнослужащих с одного направления на другое не решит проблем ВСУ. Каждого солдата он рекомендовал использовать по своей специальности.

До этого российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.