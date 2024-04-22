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Евросоюз может начать поставки систем ПВО на Украину уже в ближайшее время

Боррель: некоторые страны ЕС согласились начать срочные поставки систем ПВО на Украину

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Некоторые страны Евросоюза могут начать поставки Украине систем ПВО и боеприпасов к ним уже в ближайшее время. Об этом заявил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

Заявление последовало по окончании встречи глав министерств иностранных дел и обороны стран европейского сообщества в Люксембурге.

Боррель отметил, что Украина крайне нуждается в системах ПВО, срочные поставки необходимы и ряд стран Евросоюза выразили намерения начать их уже сейчас.

Кроме того, глава евродипломатии подчеркнул, что поставки Киеву боеприпасов, закупленных в рамках чешской инициативы по их совместному приобретению, начнутся в конце мая — начале июня.

22 апреля стало известно, что латвийские власти могут передать Украине систему противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности. По словам министра обороны республики Андриса Спрудса, защиту от обстрелов и беспилотников могут обеспечивать не только американские системы Patriot, но и другие комплексы, спектр которых достаточно широк.

До этого на совете НАТО — Украина министры договорились ускорить процесс поставки помощи Киеву, в том числе ПВО. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса «провели инвентаризацию» имеющихся в их распоряжении систем ПВО и пришли к выводу, что могут предоставить Украине часть из них.

Ранее Бельгия выделила дополнительные средства на закупку снарядов для Украины.

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