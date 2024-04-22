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Средства ПВО сбили ракету «Точка-У» над Белгородской областью

Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили ракету «Точка-У» над Белгородской областью

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РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью ракету тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У». Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку совершить террористическую атаку около 15:40 мск, а ее целью были объекты на территории России.

22 апреля российское Минобороны сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ на Северском направлении из РСЗО «Град». Специалисты сначала получили координаты целей от разведчиков. Затем, по данным Минобороны, расчет прибыл на необходимое место, артиллеристы развернули установку в боевое положение и ударили по позициям противника.

С помощью беспилотников специалисты корректировали огонь и фиксировали поражение целей. По позициям противника били реактивными снарядами на дальности более 12 км. После нанесения удара расчет покинул огневую позицию, заключили в ведомстве.

Ранее группировка «Центр» ВС РФ уничтожила 12 автомобилей ВСУ и гаубицу Д-30.

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