Германия сорвала поставку бронемашин ВСУ из-за США

Правительство Германии планирует поставить Украине 400 бронемашин производства компании Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG), но отстает от графика и уже несколько раз переносило сроки отправки. Об этом пишет таблоид Bild, ссылаясь на собственные источники.

Из секретного документа Минобороны ФРГ следует, что немецкое федеральное правительство заказало у фирмы FFG 400 единиц бронетехники на сумму €315 миллионов. Изначально предполагалось, что поставки будут осуществляться партиями по 20 штук с января по октябрь 2024 года. Но до сих пор не было поставлено ни одной машины по контракту, при этом поставки сократили сначала до 200, а затем до 100 единиц, а сроки перенесли с января на май.

«Однако и новый план соблюсти не получится», — говорится в публикации.

По данным автора статьи, для оснащения бронемашин используются компоненты, которые производятся в США. При этом американская сторона не успела своевременно выдать сертификаты для таких запчастей.

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