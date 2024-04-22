В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал он.

Гладков посоветовал тем людям, которые находятся на улице, спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Регион регулярно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Днем 20 апреля сообщалось, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал грузовик в Белгородской области. В момент удара фура находилась на одном из участков автомобильной дороги Октябрьский — Бессоновка. Пострадавших нет.

До этого Гладков сообщал, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 25 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. По его словам, цели были сбиты на подлете к городу.

Ранее два человека пострадали во время атаки ВСУ на Белгород.