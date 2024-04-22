Сотрудники ФСБ нашли схроны с иностранным вооружением в ДНР

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Донецкой народной республике обнаружили в Авдеевке несколько заминированных схронов, в том числе с иностранным вооружением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным ведомства, схроны были оставлены украинскими военными при отступлении в городе. В них нашли 27 ручных наступательных гранат (РГН), 41 гранату Ф1, 50 осколочных гранатометных выстрелов иностранного производства, 13 выстрелов ПГ7л и ПГ7с, а также 47 выстрелов TG-50.

Также силовики обнаружили в схронах свыше 10 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию, произведенных другими странами, а также более 700 155-миллиметровых снарядов образца НАТО и 139 танковых снарядов иностранного производства.

По данным УФСБ среди оружия были и медицинские шприцы с веществом неизвестного происхождения. Находку отправили на исследование специалистам.

На прошлой неделе сообщалось, что сотрудники Росгвардии и ФСБ обнаружили в ЛНР тайник ВС Украины, в котором находилось более 4,5 тыс. боеприпасов, в том числе французского производства.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.