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Эксперт заявил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению с новым оружием

Ura.ru: Украина готовится к контрнаступлению с новым оружием

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РИА Новости/РИА Новости

Киев готовится к ответным действиям с использованием нового вооружения, которое планируется передать в рамках новой помощи со стороны европейских стран. Об этом заявил эксперт движения «Сильная Россия» по международным вопросам, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Ионов в интервью Ura.ru.

Он считает, что такие меры не помогут украинской стороне одержать победу.

«Вопрос эскалации конфликта уже решен. Сейчас идет последнее приготовление к мобилизации на Украине. Они хотят провести контрнаступление, после которого потеряют свой всяческий военный потенциал», — заявил собеседник агентства. Он добавил, что в этом году ожидается серьезное обострение на фронтах.

Будет поставлено значительное количество современного оружия, которое будет использоваться против российской территории, и никто на Западе не будет противостоять этому, добавил специалист.

«Напротив, будут помогать в испытаниях и планировании этих операций», — указал Александр Ионов.

Эксперт отметил, что военные советники из США и Европы активно помогают Украине в атаках на Россию. Все нападения на территорию России координируются штабами НАТО в Румынии и Польше, считает представитель движения. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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Операция на Украине
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