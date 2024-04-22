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Герой России рассказал, чьей заслугой является срыв контрнаступления ВСУ

Герой РФ Умаев: генерал Попов помог сорвать контрнаступление ВСУ в Запорожье

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Станислав Красильников/РИА Новости

Успех Вооруженных сил Российской Федерации в ходе запорожской оборонительной операции во время контрнаступления ВСУ является заслугой бывшего командующего 68-й армии генерала Ивана Попова. Об этом заявил герой России Залибек Умаев, слова которого передает ТАСС.

«Считаю, что запорожская оборонительная операция получилась потому, что именно командующий Иван Попов помог мне и всем нам отразить украинское контрнаступление», — заявил Умаев.

Также Умаев сказал, что мобилизованные внесли существенный вклад в отражение контрнаступления украинской армии в 2023 году.

В ночь на 22 апреля телеканал РЕН ТВ сообщил, что на Купянском направлении группировка войск «Запад» наступает широким фронтом.

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что военные Вооруженных сил России прорвали оборону ВСУ в центральной части Донбасса.

Ранее в Ирландии сообщили, что немецкий танк Leopard 2 едет в Москву.

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Операция на Украине
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