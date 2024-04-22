В Одесской области произошли взрывы

В Одесской области на юге Украины раздались взрывы. Об этом сообщает украинский «24-й канал».

По его информации, в регионе работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

19 апреля в Минобороны РФ сообщили, что в течение недели в зоне проведения специальной военной операции российские войска успешно уничтожали авиацию и пусковые ракетные установки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как ВС РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.