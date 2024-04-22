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Ракетные удары нанесены по военной базе США в Сирии

РИА Новости: удары БПЛА и ракетами нанесены по военной базе США в Сирии

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Hussein Malla/AP

Военная база США, находящаяся на северо-востоке Сирии, подверглась ударам беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и ракет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

«Нанесены удары беспилотником и четырьмя ракетами по американской базе в аэропорту Хараб аль-Джир в окрестностях Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии», — сказал источник.

В первой половине февраля американская военная база, расположенная на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор в восточной части Сирии, подверглась ракетному обстрелу.

До этого представители шиитской боевой организации «Исламское сопротивление Ирака» заявили об атаке на базу США «Эт-Танф» в Сирии. Согласно заявлению, атака по американским объектам в Сирии стала ответом на действия Израиля в секторе Газа против палестинского населения, а также частью общих действий по противодействию американской оккупации в Ираке и прилежащих регионах Ближнего востока.

Всего Соединенные Штаты имеют 24 военных базы и четыре пункта на территории Сирийской Арабской Республики. С начала эскалации палестино-израильского конфликта американские базы в стране регулярно подвергаются обстрелам.

Ранее МИД Китая призвал США немедленно прекратить незаконное военное присутствие в Сирии.

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