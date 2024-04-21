В НАТО поделились планами относительно отправки военных на Украину

У НАТО нет планов отправлять на Украину боевые подразделения, однако там есть военные советники Североатлантического альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью американскому телеканалу MSNBC.

«Нет никаких планов присутствия боевых сил НАТО на Украине. Но, конечно, ряд стран НАТО имеет своих людей в военной форме в посольствах, которые дают советы», — сказал руководитель альянса.

Он также отметил, что поставки вооружений и техники Киеву для США и НАТО — не благотворительность, а инвестиции в собственную безопасность.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова к любому развитию событий с НАТО на фоне информации о возможной отправке западных войск на Украину.

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку на Украину солдат из европейских стран. Позже он подтвердил, что позиция Парижа по данному вопросу не изменилась.

Ранее в Британии раскрыли условия отправки войск на Украину.