Истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины, а также место подготовки ракет на аэродроме Днепр были уничтожены высокоточными ударами ВС России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованных кадрах отмечены цели, по которым был нанесен удар. Помимо истребителя, был уничтожен радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС.

До этого сообщалось, что в течение уходящей недели российские войска успешно наносили удары по авиации ВСУ.

С помощью ударов беспилотников, артиллерии и ракетных войск на аэродроме базирования были уничтожены четыре военно-транспортных самолета Ан-26 Вооруженных сил Украины, три истребителя МиГ-29, пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, два радиолокатора наведения воздушных целей и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.

Сообщается также, что за неделю были уничтожены 1278 беспилотников ВСУ.

Ранее МО РФ сообщило об уничтожении пяти пусковых установок ЗРК SAMP/T ВСУ.