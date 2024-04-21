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Названо условие для новых поставок Украине оружия НАТО

ТАСС: закон о мобилизации был условием для новых поставок Украине оружия НАТО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Принятие жесткого закона о мобилизации было условием для новых поставок Украине оружия со стороны стран НАТО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«Поставки оружия целесообразны только при наличии значительного количества обученного военного персонала, который может это оружие использовать в оборонительных или наступательных операциях, и при своевременном восполнении потерь, для чего необходим активный призыв новых солдат», — заявил источник.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об уничтожении прав украинцев новым законом о мобилизации.

Новый закон о мобилизации был принят Верховной радой во втором и окончательном чтении 11 апреля. 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал документ. В нем прописаны нормы, ужесточающие правила призыва. Для военнообязанных станет обязательным обновление своих данных в военкоматах и ношение военного билета, а повестки будут считаться полученными даже без вручения лично в руки. Закон был официально опубликован в издании Верховной рады «Голос Украины» 17 апреля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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