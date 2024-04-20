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Российские морпехи уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

Минобороны: морпехи уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

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Евгений Биятов/РИА Новости

Расчет 120-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С9 «Нона-С» морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск «Днепр» уничтожил наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

«Экипаж 120-мм САУ 2С9 «Нона-С» морской пехоты Черноморского флота уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра», — говорится в сообщении.

20 апреля неназванный офицер Восточного командования Украины предрек новый прорыв российских войск на фронте.

19 апреля бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что ВСУ под Часовым Яром испытывают трудности из-за массового дезертирства.

До этого военный эксперт Алексей Живов заявил, что многие пленные солдаты ВСУ не хотят идти на обмен, поскольку возвращение на Украину гарантирует им повторную отправку на фронт.

В тот же день министерство обороны РФ сообщило, что российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Первомайское в Донецкой народной республике (ДНР) и продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Ранее пророссийское подполье рассказало о пытках украинских спецслужб.

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