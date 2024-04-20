США тайно разместили ракеты против ядерных объектов Ирана

Военно-воздушные силы США тайно разместили ракеты, которые с помощью микроволн могут уничтожить электронику ядерных объектов Ирана. Об этом сообщает Daily Mail.

В статье говорится, что американские ВВС незаметно развернули ракеты, которые могут уничтожить электронику ядерных объектов Ирана с помощью микроволн, сделав их бесполезными.

При этом отмечается, что ракеты не причиняют вреда мирному гражданскому населению.

19 апреля американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не могут поддержать крупную военную операцию Израиля в Рафахе на юге сектора Газа.

До этого сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность поставок оружия Израилю на общую сумму более $1 млрд, включая боеприпасы, военную технику и минометные снаряды.

19 апреля в США сообщили о непричастности к ответной атаке Израиля на Иран.

Ранее в США произвели почти центнер обогащенного урана.