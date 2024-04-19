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На Украине заявили о повреждении инфраструктуры порта Южный

Мининфраструктуры Украины: порт Южный рядом с Одессой получил повреждения

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Yulii Zozulia/Global Look Press

Инфраструктура порта Южный к востоку от Одессы получила повреждения. Об этом сообщает министерство инфраструктуры Украины на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Отмечается, что повреждения получили два терминала порта. На фотографии, иллюстрирующей пост, видно возгорание и столб черного дыма.

В министерстве добавили, что всего в Одесской области повреждены или частично уничтожены 215 объектов портовой инфраструктуры.

До этого о повреждениях портовой инфраструктуры сообщал глава администрации Одесской области Олег Кипер.

По его словам, перед происшествием поступали сообщения о нескольких взрывах в городе.

Серия взрывов произошла в Одессе на юге Украины. В Одесской, а также в Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявлялась воздушная тревога.

Утром 19 апреля в Одессе также произошли взрывы.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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