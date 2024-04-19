В Воронежской области объявили опасность БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что на территории региона была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он попросил местных жителей сохранять спокойствие. По словам губернатора, силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в боевой готовности.

«Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал Гусев.

До этого мэр Воронежа Вадим Кстенин заявил, что количество частных домов, поврежденных в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в городе накануне вечером, увеличилось до 14.

Согласно информации градоначальника, в настоящий момент специалисты устраняют последствия падения беспилотника, продолжается комиссионный осмотр и оценка ущерба.

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев доложил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали беспилотник над Воронежем. Ранее он сообщал о девяти поврежденных домовладениях и одном автомобиле.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.