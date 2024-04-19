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В Минобороны РФ рассказали об ударах по авиации и ЗРК на аэродромах противника

Минобороны РФ: на аэродроме базирования ВСУ были уничтожены 3 МиГ-29 и 4 Ан-26

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Александр Гальперин/РИА Новости

В течение недели в зоне проведения специальной военной операции российские войска успешно уничтожали авиацию и пусковые ракетные установки противника. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

С помощью ударов беспилотников, артиллерии и ракетных войск на аэродроме базирования были уничтожены четыре военно-транспортных самолета Ан-26 Вооруженных сил Украины, три истребителя МиГ-29, пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, два радиолокатора наведения воздушных целей и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны и авиацией за неделю сбиты 1278 беспилотных летательных аппаратов, 78 реактивных снарядов HIMARS, «Vampire» и «Ураган», 10 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, шесть крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции и JDAM производства США, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD производства США, а также две противорадиолокационные ракеты HARM производства США и две тактические ракеты «Точка-У».

19 апреля в Минобороны РФ оценили ход боевых действий на Херсонском направлении. Бойцы Вооруженных сил РФ наносили удары по местам скопления живой силы и техники украинских подразделений, а также вели контрбатарейную борьбу.

Ранее стало известно, что новую ракетную бригаду в Карелии вооружили ОТРК «Искандер-М».

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Операция на Украине
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