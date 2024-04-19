ВС России за неделю уничтожили четыре украинских ЗРК С-300

Ракетные войска и артиллерия ВС России за неделю уничтожили два радиолокатора наведения воздушных целей и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300. Об этом сообщили в Минобороны России.

Воздушные силы Украины лишились трех истребителей МиГ-29 и четырех военно-транспортных самолетов Ан-26. Также была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ.

19 апреля в военном ведомстве сообщили об освобождении населенного пункта Первомайское в Донецкой народной республике (ДНР). Российские войска продолжили свое продвижение на данном направлении.

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2170 военнослужащих, говорится в сообщении. Также были уничтожены семь танков, 13 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, в том числе две самоходные артиллерийские установки (САУ) M109 Paladin и гаубица М777.

Ранее сообщалось, что российские военные получат новые легкие бронеавтомобили.